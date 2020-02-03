Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 4 şehit verdiğimiz İdlib'deki kalleş saldırıyla ilgili ilk açıklama |Video 03.02.2020 10:05

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna’ya gidecek. Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İdlib'deki hain saldırıya ilişkin "Şehit olan 4 askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye saldırının cevabını misliyle veriyor" dedi. Erdoğan, "Saat 06.15 itibarıyla 46 rejim hedefine 122 fırtına, 100 havan mühimmatıyla atış yapılmıştır." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi yaptığı açıklamada İdlib'deki hain saldırıya dikkat çekerek, "Bu hain saldırıya karşılık verildi. Vuruşlarımız devam ediyor" dedi.

"BÖLGEDE OPERASYON SÜRÜYOR"

İşte o açıklama: "Türkiye daha önceki saldırılar gibi bu saldırıların da cevabını misliyle vermiş durumda. Çok farklı şekilde gerek Fırtına obüsleriyle, gerek F-16'larla belirlenen noktalar vuruluyor. Yürüttüğümüz operasyonları sürdürmekte kararlıyız. Bu tarz alçak saldırılarla kararlılığımızı sınayanlar büyük hata yaptıklarını anlayacaklardır.

40'A YAKIN NOKTA HEDEFTE

Şu anda harekat devam ediyor. Tespit edilen 40'a yakın nokta sürekli operasyonun hedefleri arasında. İlk belirlemelere göre 30-35 civarında karşı taraftan Suriyeli etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Noktayı koymak yok. Rus yetkili makamlara da 'Muhatabımız siz değil, tamamen rejimdir. Önümüzü kesme gibi bir durum söz konusu olmasın. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz'."