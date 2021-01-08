SON DAKİKA VİDEO: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sert tepki: Canan Kaftancıoğlu DHKP-C militanıdır

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'da cuma namazını kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler için "Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var. Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır." ifadelerini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da "DHKP-C'li" diyerek tepki gösterciği CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kirli geçmişi haberimizde...