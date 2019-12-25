Son dakika: Başkan Erdoğan Tunus'ta! Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşecek |Video 25.12.2019 13:16

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere gittiği Tunus'a az önce iniş yaptı. Ziyarette Erdoğan'a, Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar ile Hakan Fidan, Fahrettin Altun ve İbrahim Kalın eşlik ediyor.