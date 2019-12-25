Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere gittiği Tunus'a az önce iniş yaptı. Ziyarette Erdoğan'a, Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar ile Hakan Fidan, Fahrettin Altun ve İbrahim Kalın eşlik ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere gittiği Tunuz'a az önce iniş yaptı. Ziyarette Erdoğan'a, Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar ile Hakan Fidan, Fahrettin Altun ve İbrahim Kalın da eşlik ediyor.
PROGRAMDA SÜRPRİZ DEĞİŞİKLİK
Başkan Erdoğan aslında bugün Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katılacaktı ama sürpriz bir değişiklikle Tunus'a gitti.
DÜNKÜ TOPLANTIDAN SONRA PROGRAM DEĞİŞTİ
A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatik Atik'in aktardığına göre Dün gerçekleşen Bakanlar Kurulu Toplantısı'ndan sonra bir takım yeni adımlar atılması gerektiği ortaya çıktı. Atik, "Akşam saatlerinde Ankara'da bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Bu sabah saatlerinde ise Başkan Erdoğan'ın gazetecilerden ve kamuoyundan gizli bir şekilde güvenlik gerekçesiyle Afrika seyahatine çıktığı bilgisi bizlere ulaştı." dedi.
TUNUS ZİYARETİ NEDEN ÖNEMLİ?
Erdoğan'ın beraberindeki heyet üyelerine bakıldığında masada Libya konusunun gündemde olması bekleniyor. Erdoğan'ın Libya'ya da sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmesi veya Tunus'ta Libyalılarla bir görüşme gerçekleşmesi mümkün.
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