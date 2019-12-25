CHP'li Alper Taş'tan çok tartışılacak itiraf: Namaza git seçimi kazanırsın dediler 25.12.2019 12:38

İstanbul seçimlerinde CHP'den Beyoğlu Belediye Başkanı adayı olan fakat seçilemeyen Alper Taş, çok tartılacak bir itirafta bulundu.Taş, bazı CHP'lilerin kendisine seçimi kazanması için namaz kılması gerektiğini söylediğini belirtti.

İstanbul seçimlerinde CHP'den Beyoğlu Belediye Başkanı adayı olan fakat seçilemeyen Alper Taş, Habertürk ekranlarında çok tartılacak bir itirafta bulundu.

Seçim döneminde yaşadıklarını anlatan Taş, bazı CHP'lilerin kendisine seçimi kazanması için namaz kılması gerektiğini söylediğini şu sözlerle belirtti: Bir cuma namazına gitseydim belki ben de kazanabilecektim. Bana bunu çok teklif ettiler, dediler ki sen bir cuma namazında görün.









İMAMOĞLU'NA TAŞ MI ATTI?

CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim öncesi camiye gitmiş Kur'an okuyarak görüntü vermişti. İmamoğlu'nun bu görüntüleri "seçim şovu" olarak değerlendirilmişti.