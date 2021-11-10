Son dakika: Başkan Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesinde güncel konuların değerlendirileceği, fikir alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

GÜNDEMDE NELER VAR?

Yeni anayasa çalışmalarının da masada olduğu öğrenildi.

Erdoğan ile Karamollaoğlu, referandum sürecinde bir araya gelmiş, daha sonra bir görüşme olmamıştı. SP Liderinin bir görüşme talebi olduğu ve randevu aldığı öğrenildi.

"HAYIRLI SONUÇLAR..."

Öte yandan Karamollaoğlu, 'İnşallah görüşmemizden hayırlı sonuçlar çıkar' dedi.

SON REFARANDUMDAN BU YANA...

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağı görüşmeye değinen Karamollaoğlu, son referandumdan bu yana, Erdoğan ile görüşmediğini anımsattı.

Erdoğan ile yapacağı görüşmede, başkanlık sistemine ilişkin görüşlerini de paylaşacağını dile getiren Karamollaoğlu, "Biz, bugünkü haliyle denetlenemeyen bir başkanlık sisteminin doğru olmadığı kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.

Seçimlerin bir denetleme aracı olarak görülemeyeceğini vurgulayan Karamollaoğlu, "Seçim başka, denetleme başka bir şeydir." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde fedakarca çalıştığına dikkati çeken Karamollaoğlu, ücretlerinin ve çalışma şartlarının mutlaka düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.

Elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasının yetmeyeceğini ifade eden Karamollaoğlu, KDV ve ÖTV gibi vergilerde değişiklik yapılmasına da ihtiyaç duyulduğunu söyledi.