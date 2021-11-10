Öz yeğeni ile teknede basılan Murat Başoğlu eski eşini ölümle tehdit etti! Bodrum'da 4 ayrı suç işledi

Bir dönem oyunculuk ve sunuculuk yapan Murat Başoğlu 2017 yılında yeğeni Burcu Başoğlu'yla teknede uygunsuz şekilde görüntülendikten sonra ortalıktan kaybolmuş başka şehire yerleşip orada hayat sürmeye başlamıştı.



ESKİ EŞİYLE TARTIŞTI

Geçmişte yaşadığı ahlak dışı ilişki nedeniyle tüm Türkiye'nin nefretini kazanan Başoğlu, bu kez Bodrum'da ortaya çıktı ve eski eşi Hande Bermek ile tartışma yaşadı.



ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Olay büyüyünce Bermek'in arkadaşı Emre Sönmez ile Başoğlu arasında arbede çıktı. Başoğlu, jandarma tarafından eski eşini ölümle tehdit, Emre Sönmez'i de darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.



412 GÜN HAPİS CEZASI

BİR gece nezarethanede kalan Başoğlu, daha sonra Bodrum 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkıp 4 ayrı suçtan yargılandı.



HAPİS CEZASI PARAYA ÇEVRİLDİ

Mahkeme sunucu Başoğlu hakkında, basit yaralama, gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal, hakaret ve tehdit suçlarından hüküm giydi. Sabah'ta yer alan habere göre, toplam 412 gün hapis cezasına çarptırılan sunucunun cezası 28 bin 760 lira para cezasına çevrildi.