Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile katletmişti! Can Göktuğ Boz'dan kan donduran sözler: Dizilerden etkilendim birini öldürmem...

İstanbul Ataşehir'de yaşanan kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı. 28 yaşındaki Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla katledilmişti. Başak Cengiz'in mimar ve nişanlı olduğu ve 1 aylık eğitim için Ankara'dan İstanbul'a geldiği öğrenildi. Öte yandan Can Göktuğ Boz'un sözleri ortaya çıktı. Göktuğ Boz'un komşusu Bahar Akkanat "Yönetimdeki çalışan, evin içerisi mühimmat dolu diyor. Bir sürü kesici alet varmış. Arabanın arkasına saklanmış kadın da buradan geçerken saldırmış. Dizilerden ve filmlerden etkilendim birini öldürmem gerekiyordu demiş." şeklinde konuştu. Boz savcılık ifadesinin ardından "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.