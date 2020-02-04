Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan görüşmede, İdlib saldırısının barış çabalarına darbe vurduğunu belirterek "Türkiye meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanacak" ifadelerini kullandı.
Son dakika: Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü04.02.2020 22:46
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