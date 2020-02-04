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Van Bahçesaray'da çığ altında kalan minibüse ulaşıldı

Van Bahçesaray'da çığ altında kalan minibüse ulaşıldı

04.02.2020 21:59

Son dakika haberine göre; Van Bahçesaray'da çığ altında kalan yolcu minibüsüne ulaşıldı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak çığ altındaki minibüse ulaşıldığını ilk etapta 5 kişinin kurtarılarak hastaneye sevk edildiğini ifade etti.. İşte Bilmez'in açıklamaları...


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