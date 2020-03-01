Son dakika: Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki kritik görüşmenin tarihi belli oldu | Video 01.03.2020 13:44

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapacağı yüz yüze görüşmenin tarihi 5 Mart olarak açıklandı. Görüşme Moskova'da gerçekleşecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mart Perşembe günü Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Özellikle İdlib'de son dönemde yaşananlar ve rejim saldırısında 34 Türk askerinin şehit edilmesi sonrasında iki ülke arasındaki diplomasi trafiği de hızlanmıştı.

Edinilen bilgiye göre Moskova tarafı, İdlib konusunda yeni bir harita istiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da heyette yer alacağı öğrenildi.

Bu 3 ismin 1 gün önceden Moskova'ya gitmesi bekleniyor.