Rus muhabir TSK'nın Esad rejimine nefes aldırmadığı anları böyle anlattı: Türkler hiç acımıyor 01.03.2020 07:06

İdlib’de katil Esad’ın kalleş saldırısında 34 askerimizi şehit veren Türkiye bölgede SİHA’lar ve askeri operasyonlarla rejim ordusuna nefes aldırmıyor. İdlib’deki yaşananları anlatan Rusya savaş muhabiri, Türkiye'nin SİHA'lar ile Esed askerlerine adeta saklanacak delik bırakmadığını ortaya koydu. Rus muhabir, "İdlib semalarında Türk SİHA’ları göründüğü anda savaşın seyri değişti" dedi.

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejimi güçlerinin saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Esed rejimi güçlerine büyük bir askeri harekat başlattı. İdlib'deki Rus muhabirin izlenimleri Türkiye'nin SİHA'lar ile yürütüğü operasyonların boyutunu gözler önüne serdi. İdlib semalarında Türk SİHA'ları görünmeye başladığı andan itibaren savaşın gidişatı farklı yönde ilerlemeye başladığını aktaran muhabir, "Bu SİHA'ların kullanılmasına baktığımızda, Türklerin paraya acımadıkları anlaşılıyor" dedi.

Rejim askerlerinin araçlarını saklamak zorunda kaldığını belirten Rus gazeteci SİHA'ların Esed rejiminin en büyük sorunlarından biri haline geldiğini söyledi. Rus gazeteci, SİHA operasyonlarının maliyetinin çok yüksek olmasına rağmen Türkiye'nin paraya hiç acımadan vurmaya devam ettiğini kaydetti.



