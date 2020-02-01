Son dakika: Başkan Erdoğan, Hamas lideri Heniyye ile bir araya geldi

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti.
Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.
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