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Son dakika: Başkan Erdoğan, Hamas lideri Heniyye ile bir araya geldi

Son dakika: Başkan Erdoğan, Hamas lideri Heniyye ile bir araya geldi

01.02.2020 18:01

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti.

Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.

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