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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

01.02.2020 18:06

Hatay'da konuşlu birliklere takviye amacıyla Suriye sınırına sevk edilen zırhlı araç ve askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.


Hatay'da konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy, İslahiye ilçesine geldi.

Polis ekiplerinin nezaret ettiği konvoydaki araçların, sınır birliklerinde konuşlandırılacağı kaydedildi.



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