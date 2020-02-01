Son dakika: Bahçeli'den CHP'nin "Elazığ afet bölgesi olsun" teklifine sert tepki 01.02.2020 17:48

CHP'nin "Elazığ afet bölgesi olsun" teklifiyle ilgili konuşan MHP Lideri Bahçeli, "Karamsar ve karanlık aşılayan bir dil kullanıyorlar. CHP'nin samimiyeti kalmadı, millete tuzak kuruyorlar." dedi.

MHP Lideri Devet Bahçeli CHP'nin "Elazığ afet bölgesi olsun" teklifiyle ilgili konuştu. Bahçeli, "Karamsar ve karanlık aşılayan bir dil kullanıyorlar. Millete tuzak kuruyorlar." ifadelerini kullandı.

MHP Lideri Bahçeli, "CHP'nin samimiyeti kalmamıştır. CHP, TBMM'ye hangi konuda teklif getirirse getirsin MHP olarak destek vermemiz mümkün değildir" dedi.

BAKAN SOYLU: BÖYLE BİR KAVRAM KANUNLARIMIZDA YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'ın Maden ilçesinde depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, "Afet bölgesi ilan edilecek mi? Şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Böyle bir kavram kanunlarımızda yok." dedi.