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Son dakika: Başkan Erdoğan CSO yeni konser salonu açılışında konuştu: Tüm güzellikler notalara burada yansıyacak

Son dakika: Başkan Erdoğan CSO yeni konser salonu açılışında konuştu: Tüm güzellikler notalara burada yansıyacak
03.12.2020 19:38
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Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu Açılış Töreni’ne katılıyor. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada koronavirüs nedeniyle açılışın kısıtlı bir katılımla gerçekleştiğini belirtirken, konser salonunun mimari yapısı hakkında da bilgiler verdi. İstanbul'a da yeni bir opera binası müjdesi veren Başkan Erdoğan "İstanbul'da artık her tarafı lime lime dökülen AKM'yi yıkıp yerine İstanbul'umuza layık bir opera binası inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.


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