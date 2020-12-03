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CHP’nin bir taciz skandalı da Esenler’de ortaya çıktı! CHP'li Hüseyin Koç'tan Canan Kaftancıoğlu'na tepki!

CHP’nin bir taciz skandalı da Esenler’de ortaya çıktı! CHP'li Hüseyin Koç'tan Canan Kaftancıoğlu'na tepki!
03.12.2020 19:31
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Her gün yeni bir taciz tecavüzü ortaya çıkan CHP'de bir skandal daha patladı. CHP Esenler İlçesi Başkanlığı eski üyesi gazeteci Hüseyin Koç, Esenler’de CHP’li kadınların partililer tarafından sık sık tacize uğradığını iddia etti. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Koç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu utanç verici olayları örtbas etmekle suçladı. "Cumhuriyet Halk Partisi'ni Dallas çiftliğine çevirmişler . Canan Hanım da halen daha birilerine şov yapıyorsun diyor." ifadelerini kullandı.


Her gün yeni bir taciz tecavüzü ortaya çıkan CHP'de bir skandal daha patladı. CHP Esenler İlçesi Başkanlığı eski üyesi gazeteci Hüseyin Koç, Esenler'de CHP'li kadınların partililer tarafından sık sık tacize uğradığını iddia etti. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Koç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu utanç verici olayları örtbas etmekle suçladı. "Cumhuriyet Halk Partisi'ni Dallas çiftliğine çevirmişler . Canan Hanım da halen daha birilerine şov yapıyorsun diyor." ifadelerini kullandı.

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