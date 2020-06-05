SON DAKİKA: Başkan Erdoğan canlı yayında sokağa çıkma kısıtlamasını neden iptal ettiğini açıkladı

05.06.2020 16:18

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevrecilik Günü'nde 10 millet bahçesinin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma kısıtlamasının neden iptal edildiğini açıklayan Erdoğan, "Yaklaşık 2.5 aylık aranın ardından, günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşların sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı." şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6-7 Haziran tarihleri arasında uygulanacağı açıklanan sokağa çıkma kısıtlaması kararını neden iptal ettiğini canlı yayında açıkladı.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamasında;

Biz salgın döneminde, büyük devlet olduğumuzu hamdolsun tüm dünyaya gösterdik. Ülkemizin salgın dönemindeki kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız. Bu hafta sonu da 15 ilimizde kısıtlama uygulanacağı ilan edilmişti fakat aldığımız değerlendirmeler kararı yeniden ele almamıza neden oldu. Vatandaşlarımız maske-mesafe-temizlik kurallarına riayet etmeli. Aksi takdirde bu tür sınırlamaların yeniden gündeme gelmesi kaçınılmaz. Cumartesi-pazar kısıtlaması kaldırılmıştır. Böylece halkım cumartesi-pazar da artık hafta içinde olduğu gibi serbesttir.