Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: "Büyüme rakamları zorlu süreçte başarımızı ortaya koyuyor."

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: "Büyüme rakamları zorlu süreçte başarımızı ortaya koyuyor."

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan:
08.03.2021 12:35
Ana Sayfa 04:38
"Büyüme rakamları zorlu...
Ana Sayfa 04:08
Müge Anlı canlı yayınında flaş...
Ana Sayfa 01:55
Cebinizde servet olabilir! 50...
Ana Sayfa 04:12
Mervenur Polat cinayeti...
Ana Sayfa 01:27
Dijital para ile gözleme...
Ana Sayfa 02:02
CHP'de ulusalcılardan Kemal...
Ana Sayfa 12:43
TSK, Akıncı TİHA ile çok can...
Ana Sayfa 03:08
Şehit annesinden Kılıçdaroğlu...
Ana Sayfa 01:57
Toroğlu'dan Galatasaray...
Ana Sayfa 02:12
Sağlık Bakanlığı 7 Mart 2021...
Ana Sayfa 01:21
Cem Yılmaz'ın evinde yangın...
Ana Sayfa 03:05
Murat sessizliğini bozdu!...

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11. Boğaziçi Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Yatırımların miktarı kadar sürdürülebilir olması önemli" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca, "Büyüme rakamları zorlu süreçte başarımızı ortaya koyuyor." dedi.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11. Boğaziçi Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Yatırımların miktarı kadar sürdürülebilir olması önemli" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca, "Büyüme rakamları zorlu süreçte başarımızı ortaya koyuyor." dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Boğaziçi zirvesinin başarılı geçmesini diliyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle zirveyi hibrit programla gerçekleştiriyoruz. Geride bıraktığımız sene ekonomiler daralmış, işsizlik oranlarında ciddi artışlar yaşanmıştır. Türkiye salgının ilk yılını en az hasarla atlatan nadir ülkelerden biridir.

En sıkıntılı günlerinde 157 ülke, 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ve destekte bulunduk. 311 milyar lirayı bulan kaynak kullanarak her bir vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık.

Türkiye büyüme oranıyla Çin'den sonra ikinci sırada yer almıştır. Son dönemde ülkemize uluslararası sermaye girişlerinin arttığını görüyoruz.

İnşallah bu ivmeyi önümüzdeki dönemde de devam ettirmekte kararlıyız. Sosyal paydanın gözetilmediği, kalkınmaya fayda sağlamayan bir yatırım eksik kalmış bir yatırımdır.

Etki yatırımının daha fazla öne çıkacağını düşünüyoruz. Biz de gerek cumhurbaşkanlığı ve gerek kurumlar aracılığıyla etki yatırımı çalışmalarına gereken desteği vereceğiz.

Haber Videoları
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ