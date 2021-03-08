Başkan Erdoğan'dan Samsun'daki kadına şiddet olayı sonrası açıklama: ''Süratle Mecliste yeni bir komisyon oluşturuyoruz''

Son dakika haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Samsun'da sokak ortasında yaşanan kadına şiddet olayına tepki gösterdi. Erdoğan, "Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Bugün grup başkanımızla da konuştum. Süratle yeniden böyle bir komisyonu oluşturacağız" dedi.
Kadın Kollarımızı kurarken niyetimiz ülkemizdeki tüm hanelere ulaşmaktı. Bizim inancımıza göre kadınla erkek aynı özden yaratılmıştır. Hayatın diğer alanlarında olduğu gibi kadını dışlayan fıtrata da sırtını dönmüş olur. Rahmetli Neşet Ertaş'ın şu sözünü nasıl anmayayım: 'Kadın insandır, biz erkekler ise insanoğlu'... Mesele bu... Tarih boyunca kadını şeytanlaştıran, hayvandan bile aşağı gören anlayışların buradaki hikmeti kavramalarını elbette beklemiyoruz. Günümüzde tüm dünyaya kadın hakları adı altında kadınları metalaştıran bir zihniyeti dayatanlara yüzlerindeki maskeyi düşürmenin yolu bu hikmeti yüceltmekten geçiyor. Kadın hakları konusunda güya en ileri sayılan ülkelerdeki cinayetlerin ülkemizdekilerin kat ve kat fazla olduğu gerçeğini görmezden gelenlerin derdi Türkiye'nin kendisiyledir. Bu durum ülkemezde tek bir kadının dahi alçakça katledilmesine, caddelerin ortasında dövülmesine.. İşte Samsun'da yaşanan hadise. Onlara asla haklılık payı çıkartmaz onlara. Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Bugün grup başkanımızla da konuştum. Süratle yeniden böyle bir komisyonu oluşturacağız. Biz bunlar ne ana muhalefete ne diğerlerine bırakamayız. Elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Dün akşam Adalet Bakanım ile tekrar konuştum. Sonuna kadar bu işi kovalayacaklarını söyledi. Ardından da malum kişi tutuklandı. Biz kadınların haklarını birileri bize dayattığı için değil Allah'ın emri, insanlığın gereği olduğu için savunuyoruz. Samsun'da olduğu gibi zaman zaman rastladığımız olumsuzluklar kadim değerlerimizden uzaklaştığımızı gösteriyor.