Başkan Erdoğan'dan Samsun'daki kadına şiddet olayı sonrası açıklama: ''Süratle Mecliste yeni bir komisyon oluşturuyoruz''

Son dakika haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Samsun'da sokak ortasında yaşanan kadına şiddet olayına tepki gösterdi. Erdoğan, "Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Bugün grup başkanımızla da konuştum. Süratle yeniden böyle bir komisyonu oluşturacağız" dedi.