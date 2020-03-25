Son dakika: Başkan Erdoğan, bakanlarla telekonferans üzerinden görüştü 25.03.2020 11:26

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bakanlarla telekonferans üzerinden görüştü. Başkan Erdoğan, son durumla ilgili bakanlardan bilgi aldı. Başkan Erdoğan'ın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile arasındaki el yıkama diyaloğu gülümsetti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizde koronavirüse karşı alınan tedbirleri bir kez daha bakanlarla gerçekleştirdiği telekonferans toplantısında değerlendirdi. Bakanlarla tek tek yapılan görüşmede, virüse karşı alınan önlemler ve son durum masaya yatırıldı.







GÜLÜMSETEN DİYALOG

Başkan Erdoğan, konferansta bakanlara çeşitli önerilerde bulundu. Erdoğan'ın, koronavirüse karşı dezenfektan ile elleri temizleme meselesine ilişkin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile arasındaki diyalog gülümsetti.







"FATİH NASIL YAPACAĞINI BİLMİYOR"

Erdoğan, söz konusu diyalogda "Eğer gerçekten şu söylediğiniz dezenfektan hakikaten bu işi gördüğüne göre çok ciddi bir reklam kampanyasına girip şu dezenfektanla bu açığı kapatalım. Siz bundan bize de bir gönderin. Ama elimizi mahvetmesin ha! (Bor maddesi) Mustafa bey denedi mi? Sen denedin mi? Fatih bey orada şimdi deniyor. Ama nasıl yapacağını bilmiyor. Kurallara uygun değil. Bir defa bunu böyle yapacaksın." ifadelerini kullandı.





DÜN DE KRİTİK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Başkan Erdoğan, dün de bakanlarla son durumu telekonferans sistemi üzerinden değerlendirdi. Erdoğan, okulların tatil sürecinden, fırsatçıların tutumuna kadar birçok konuda önemli mesaj verdi. Erdoğan, okulların tatili için, 'Bilim Kurulu işin ehli, kararı onların düşüncesi ile verin' derken, faturalarını ödeyemeyenlerin doğal gaz ve elektriğinin asla kesilmeyeceğini ifade etmişti.

Erdoğan'ın bugünkü kritik görüşmesinde görüntüler lanse edildi, ancak içerikler paylaşılmadı.