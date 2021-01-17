Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA! Bartın açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı

SON DAKİKA! Bartın açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı

SON DAKİKA! Bartın açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı
17.01.2021 13:23
Ana Sayfa 02:16
Sivil polis aracı trafik...
Ana Sayfa 00:32
Kavgayı ayırmak isteyen kadın...
Ana Sayfa 02:24
Derbi öncesi Vodafone Park'ta...
Ana Sayfa 00:21
Zeynep Tokuş'tan ıslak zemin...
Ana Sayfa 03:54
Mesut Özil, Fenerbahçe için...
Ana Sayfa 01:25
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 02:40
11 araç birbirine girdi
Ana Sayfa 02:21
Dışarıdan çiğköfteci içi...
Ana Sayfa 05:39
İBB'nin Esenyurt'taki kavşak...
Ana Sayfa 00:33
Ölüme giden çiftin son anları
Ana Sayfa 02:56
Cumhuriyet tarihinin en büyük...
Ana Sayfa 09:09
Pendik’te gece yarısı vahşet:...

Son dakika haberine göre Bartın Valisi Sinan Güner, İnkumu açıklarında Rus bandıralı bir kuru yük gemisinin battığını açıkladı. Vali Güner, "Üç filikada mahsur kalan tahminen 15 mürettebatın kurtarma faaliyetine başlayacağız." dedi.


Bartın İnkum açıklarında geminin battığı görülürken, bir kısmı su yüzeyinde kaldı. Denizin yaklaşık 200 metre açığında geminin battığı görülürken, gemi personelinin durumu hakkında bilgi edinilemedi. Batan geminin çevresinde bulunan 3 geminin ise şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle bölgeye ulaşamadığı görüldü. Kıyıya jandarma ve 112 Acil ekipleri gelirken, kurtarma çalışmalarına başlanacak.

İşte Vali Güner'in açıklamalarından öne çıkanlar
İnkumu açıklarında Rus bandıralı bir kuru yük gemisi battı. Üç filikada mahsur kalan tahminen 15 mürettebatın kurtarma faaliyetine başlayacağız. Şu anda bir ölü veya filikaların battığına dair bir haber yok. Hava şartları kötü, kurtarma ekipleri de çıkmakta zorlanıyor.

Haber Videoları