RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA BALIKESİR DEPREM! Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SON DAKİKA BALIKESİR DEPREM! Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22.04.2021 00:33
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AFAD'dan derlenen verilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.17'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte haberin detayları ve AFAD, Kandilli son depremler listesi...


'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

00.17'de yaşanan , yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

İşte deprem dair tüm detaylar;

Büyüklük : 4.0 (Mw)

Yer : Sindirgi (Balikesir)

Tarih-Saat : 22.04.2021, 00:17:43

TSİ Enlem : 39.1363 N

Boylam : 28.1131 E

Derinlik : 7.00 km
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