Gelecek Parti Gelibolu İlçe Başkanı Aysun Tarıman istifa nedenini açıkladı!

Gelecek Partisi Gelibolu İlçe Başkanı Aysun Tarıman, partisinden istifa ettiğini açıkladı ve Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Yiğit Akkoyun’un yalancı olduğu iddia etti. Tarıman, Akkoyun’u hedef alarak, “Baba parasıyla olmuyor bu işler. Her şey yalan. 10 tane laf söylüyorsun, 9'u yalan. Benim yalana asla tahammülüm yok. İstifamın en büyük sebebi Yiğit başkanın yalancı olması” ifadelerini kullandı.