RAMAZAN İMSAKİYE
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Gelecek Parti Gelibolu İlçe Başkanı Aysun Tarıman istifa nedenini açıkladı!

Gelecek Parti Gelibolu İlçe Başkanı Aysun Tarıman istifa nedenini açıkladı!
22.04.2021 00:01
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Gelecek Partisi Gelibolu İlçe Başkanı Aysun Tarıman, partisinden istifa ettiğini açıkladı ve Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Yiğit Akkoyun’un yalancı olduğu iddia etti. Tarıman, Akkoyun’u hedef alarak, “Baba parasıyla olmuyor bu işler. Her şey yalan. 10 tane laf söylüyorsun, 9'u yalan. Benim yalana asla tahammülüm yok. İstifamın en büyük sebebi Yiğit başkanın yalancı olması” ifadelerini kullandı.


Gelecek Parti Gelibolu İlçe Başkanı Aysun Tarıman partisinden istifa ettiğini açıkladı. Tarıman, Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Yiğit Akkoyun'un yalancı olduğu iddiasıyla partisinden ayrıldığını bildirdi.

Aysun Tarıman, Yiğit Akkoyun'u eleştirerek, "Baba parasıyla olmuyor bu işler. Her şey yalan. 10 tane laf söylüyorsun, 9'u yalan. Benim yalana asla tahammülüm yok. İstifamın en büyük sebebi Yiğit başkanın yalancı olması" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı kongrede Gelibolu İlçe Başkanlığı'na Aysun Tarıman'ı atamıştı.

TARIMAN: "10 TANE LAF SÖYLÜYORSUN, 9'U YALAN"
Aysun Tarıman, sosyal medya hesabı üzerinden yarım saat süren bir açıklama yayınladı ve istifa sebebi olarak Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Yiğit Akkoyun'u gösterdi.

Aysun Tarıman, şunları söyledi:
"Yiğit başkanın (Yiğit Akkoyun) söylediği şu: 'Ben Çanakkale'nin ağasıyım' Yiğit başkan, Çanakkale kimsenin ağası değil. Çanakkale hepimizin memleketi. Sen bu burnunu biraz aşağı düşürecen, çok yukarıda. Baba parasıyla olmuyor bu işler. Yürekle oluyor işler. Hani Ankara'da yapmıştın ya böyle diye (Para sayma işareti yapıyor) Sende o da yok zaten görüldüğü gibi. Geldik. 'Param var, oyum var, şuyum var' yaptın ama fos çıktın maalesef. Sürekli yalan. Hep yalan, hep yalan, hep yalan. Her şey yalan. 10 tane laf söylüyorsun, 9'u yalan. Benim yalana asla tahammülüm yok. İstifamın en büyük sebebi Yiğit başkanın yalancı olması. Bakın buradan açık ve net söylüyorum."

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