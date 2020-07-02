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Son dakika: Bakanlık açıkladı: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Bakanlık açıkladı: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
02.07.2020 13:51

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


MSB'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Kahraman komandolarımızın Irak kuzeyi Hakurk'ta icra ettikleri arama tarama faaliyetinde 2 PKK'lı terörist ile temas sağlanmış, çıkan çatışmada teröristler silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.
Kahraman Komandolarımızın Irak kuzeyi Hakurk'ta icra ettikleri arama tarama faaliyetinde 2 PKK'lı terörist ile temas sağlanmış, çıkan çatışmada teröristler silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/viXrxneOMg

&mdash; T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 2, 2020

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