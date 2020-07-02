Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor

02.07.2020 13:15

Son dakika haberi... Alman mevkidaşı Heiko Maas ile basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor. Alman dostlarımız da Türkiye'ye tatile gelmek istiyor. Almanya turizm sektörü için de çok önemli." ifadelerini kullandı. Maas ise "Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması açısından önemli bir adım atıldı. Bir liste hazırlandı, bu bir adımdır. Daha başka adımlar da olacaktır. Brüksel'in ve Almanya'nın tabi hep verilere bakarak, enfeksiyon verilerine bakıyoruz. Her bir ülkenin hangi tedbirleri aldığına bakıyoruz. Bugün bu konuda birçok bilgiyi edindik." diye konuştu. Bir soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "Gemilerimizin (Fransız gemilerine) kilit attığı iddiası doğru değildir. Fransa'nın bizden özür dilemesi gerekir." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüştü. Heyetlerarası görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Haiko Maas: "5+5 görüşmeleri Libya açısından barış anlaşması sağlanması için ortak görüşleri paylaşıyoruz. Silahlanmayı iki tarafın da bırakması, silah ambargosunun uygulanması gerekiyor. Birçok ikili konuyu ele aldık. Birçok insanın yakından ilgi duyduğu turizm konusunu ele aldık. Corona krizi kapsamında nasıl güvenli bir turizmin ele alınabileceğini ele aldık. Almanya AB kapsamında ele almak istiyor, bizim için çok önemli. Ancak Avrupa genelinde görüş birliği sağlayabilirsek virüsün yayılmasını önleyebiliriz.





"ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI"

Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması açısından önemli bir adım atıldı. Bu bir adımdır, daha fazla adımlar da olacaktır. Verilere bakarak karar veriliyor ve pandeminin kontrol altına alınması gerekiyor. Almanya'da hem iç hem dışa yönetik risk bölgeleri dikkate alınmak zorundadır. iki haftalık aralarla bu konu sürekli incelenecek. Belli açılımların olmasını istiyoruz. Bugün birçok bilgi edindik, bizi çok mutlu ettik. Seyahat uyarısı akrabalarını ziyaret etmek isteyenler için değil, onlar rahatça yakınlarını ziyaret edebilirler.

AB'nin Türkiye ile olan ilişkilerini sürdürüyor olmaktan gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum.."

"SURİYE'YE KALICI BARIŞ GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Mevlüt Çavuşoğlu: "Dostum Haiko'nun daveti üzerine Berlin'de olmaktan mutluluk duyuyorum. Var olan sorunların diyalog halinde çözülmesini istiyoruz. Suriye'de kalıcı bir barış önemli. Suriye konusunda dörtlü mekanizmalarımız var. Brüksel Konferasnı'na katıldık, dün Astana formatında bu konular ele alındı. Siyasi sürecin hızlandırılması önemli. BM çatısı altında Suriye'de kalıcı bir barışı getirmeye çalışıyoruz. Libya için de tek çözüm siyasi çözüm. Ateşkese yanaşmayan bir Hafter olduğunu gördük. Sarrac'ın ikna edilmesi konusunda da önemli rol oynadı Türkiye. En iyi çözüm siyasi çözümdür, bir an önce kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerekiyor. Diğer ülkelerle de çalışmak isteriz. Fransa da dahil. Yeter ki darbecilere karşı olalım ve Libya'yı huzura kavuşturalım.

Turizm önemli bir sektör, bugün de ele aldık. Güvenli e sağlıklı bir ortamda diğer ülkelerden gelecek misafirleri ağırlamaya hazırız. Önlemlerimizi aldık. Uçuşlar 11 Haziran itibariyle başladı. Turistler de yavaş yavaş gelmeye başladı. Alman dostlarımız da Türkiye'ye gelmek istiyor. Almanya'da ve dünyada Türkiye'nin başarısı takdir ediliyor. Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor. Bugünkü verimli toplantı için dostum Haiko'ya teşekkür ediyorum."

SORU-CEVAP

- Çavuşoğlu: Libya konusunda tutumumuz net. İlişkilerimiz BM tarafından meşru görülen hükümetle. Hafter meşru değil. Fransa, BAE meşru olmayan hafter'e silah verilmiyor. Bunlar konuşulmuyor, Türkiye'nin meşru hükümetle ilişkisi tartışılıyor.

Gemilerimizin (Fransız gemilerine) kilit attığı iddiası doğru değildir. Fransa'nın bizden özür dilemesi gerekir. Fransa yanlış yönlendirmeler yapıyor. Doğru bilgi vermediği için "ama"sız Fransa'dan özür bekliyoruz. Fransa'nın Türkiye karşıtlığını görüyoruz. Libya'da da darbeciyi destekliyorlar ve kaybetmelerini Türkiye'den çıkarmasınlar. Burada NATO'yu endişelendiren gelişmeler var. Fransa'nın bu çizgiye gelmesi lazım.

- Maas: Libya olayını daha da komplike hale getirmek istemiyoruz. tarafların dışardan yürütülmeye devam etmemelidir. Tüm tarafların ellerinden geleni yaparak masaya oturması gerekir. Türkiye'nin Sarrac üzerindeki etkisini kullanarak ateşkese yardımcı olmasını istiyoruz. Fransa'dan da aynı etkiyi

- Çavuşoğlu: Hafter bana göre şansını kaybetti. Ama biz tarafların masaya oturmasını teşvik etmeye devam edeceğiz. Bizlerin yapıcı rolü önemli olacaktır, Almanya ile ortak çalışmaya devam edeceğiz.