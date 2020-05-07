RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika: Bakanlık açıkladı: Hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Bakanlık açıkladı: Hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi
07.05.2020 12:42

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Adıyaman kırsalında jandarma özel harekat birliklerinin hava destekli operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.


İçişleri Bakanlığı'nca Adıyaman'da jandarma özel harekat ekiplerinin düzenlediği hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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