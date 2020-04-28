28.04.2020 19:19

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Nisan koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı. Son 24 saatte 2392 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 114 bin 653, can kaybı 2992 oldu.