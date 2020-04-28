28.04.2020 10:02

Derin ABD'nin karakutusu olarak bilenen milyarder iş adamı Jeff Epstein bir süre önce tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmişti. Epstein'ın ölümünün ardından uzun yıllar CIA'nın önemli bir ismi olarak görev yapan Robert David Steele, bu intiharın düzmece olduğunu açıkladı. Steele, Epstein'ın ölmediğini ve CIA'nın güvenli evinde saklandığını iddia ederken, koronavirüs salgını sonrası yeni bir operasyonun mesajlarını verdi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Ergün Diler bugün köşesinde bu olayı kaleme aldı. İşte Diler'in "Büyük akıl" başlıklı o yazısı...

ÇOK sık yazdığım bir konudan gidelim bugün de... Coronavirüs'ü de ondan sonra gelecek dalgayı da anlamaya yardımcı olacak gibi...

Evet! Jeffrey Epstein'dan ilerleyelim... Ama hiç duymadığınız bir şekilde...

Defalarca yazdığım gibi KÜRESEL SAVAŞI anlamak için Jeffrey Epstein'i ve o 'network'ü iyi anlamamız gerekiyor.

7 Temmuz 2019'da cinsel taciz suçundan sabıkası olan ABD'li milyarder işadamı Jeffrey Epstein tutuklandı. 10 Ağustos'ta da Manhattan'daki Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde intihar ettiği açıklandı. Peki Epstein gerçekten öldü mü?

Hep "ÖLDÜ" diye yazdık.

Resmi açıklama ve sonrasında yaşanan mücadele ortada...

Ancak uzun yıllar CIA ajanı olarak görev yapan, Gizli Operasyonlar Birimi'nde 3 önemli ülkede madalya alacak kadar öne çıkan ROBERT DAVİD STEELE bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Steele, "Epstein'ın öldüğüne dair raporların tamamının yalan olduğunu biliyorum.

Başkan Trump ile CIA'in ortak operasyonuyla bu intihar kurgulandı. Ancak Epstein, CIA'nın güvenli evinde saklanıyor. Uzmanlar da Epstein'in intihar ettiğini gösteren fotoğraflarla birkaç gün önce hastaneye girerken çekilmiş fotoğrafların birbiriyle eşleşmediğini doğruladı. Eski bir CIA olarak bu olayların nasıl kurgulandığını iyi biliyorum" dedi.

Söyleyen sıradan biri değil.

Ve bambaşka bir kurgudan söz ediyor...

Robert David Steele, geçmişte de CIA'e karşı çok önemli açıklamalar yaptı. Ancak CIA, Steele'e hiçbir yaptırım uygulamayı denemedi.

Çünkü Steele çok önemli biri.

Bilgileri sıradan değil. Hatta CIA ile ilgili öyle bilgilere sahip ki, asla Langley'den kendisine karşı bir operasyon yapılmayacağını biliyor.

Tekrar Epstein'e dönersek.

O zaman Epstein yaşıyor.