Son dakika: Bakan Fahrettin Koca: İstanbul ve Bursa başta olmak üzere artış eğilimi var

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum'da açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Ne yazık ki İstanbul ve Bursa başta olmak üzere büyük şehirlerde artış olduğu görülüyor" dedi.









ARTIŞ EĞİLİMİ VAR

Bakan Koca, "Ne yazık ki İstanbul ve Bursa başta olmak üzere büyük şehirlerde artış olduğu görülüyor" dedi. Rehavete kapılınmaması uyarısında bulunan Bakan Koca, bu tedbirler sadece koronavirüs değil diğer solunum yolu enfeksiyonlarından da koruduğunun altını çizdi.



Bakan Koca bölgedeki durumu yerinde görmek müdahale gerektiren durumlar için çözüm bulmak adına Erzurum'da bulunduğunu dile getirdi.