Son dakika: Bakan Akar'dan net mesaj: Gerekenlerin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Akar, "(İdlib’deki saldırı) Aziz milletimizin, gerekenlerin yapıldığından, yapılacağından şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki saldırıya ilişkin gerekenlerin yapıldığından kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini bildirdi.
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a geldi.
Havalimanında İkinci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve TSK Komuta Kademesi, helikopterle sınır hattındaki birliklere gitti.
Akar, İdlib'deki saldırıya ilişkin sorusu üzerine, "Aziz milletimizin, gerekenlerin yapıldığından, yapılacağından şüphesi olmasın." dedi.
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