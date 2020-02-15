İstanbul Havalimanı'nda tepki çeken görüntü! Otomata tekme ve yumruklar savurdu 15.02.2020 09:17

Son dakika haberine göre İstanbul Havalimanı'nda otopark otomatına tekme ve yumruklar ile saldıran şahıs sosyal medyada büyük tepki çekti. Birçok kişi şahsın kamu malına zarar verdiğini belirterek yakalanmasını istedi.