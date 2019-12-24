Son dakika: Bahçeli'den Kanal İstanbul açıklaması |Video 24.12.2019 13:15

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kanal İstanbul projesiyle ilgili önemli açıklamalar geldi. Bahçeli, "Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir." dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul ile ilgili açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında, "Rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir. Referandum çağrıları hezeyandır" dedi.



MHP lideri Bahçeli'nin açıklamasından satır başları şöyle:

* Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili isabetli ve tevsik edilmiş eleştiri ve teklifleri muhataplarıyla veya kamuoyuyla paylaşmak varken, 'yapamazsınız, herkes hayır diyor, iktidar olursak para vermeyiz, projeyi iptal ederiz' demek sorumsuzluk örneğidir.

* Türk milleti bozuk, bozguncu, milli ve manevi değerlerle kavgalı, dahası imha ve iflas mümessili CHP'ye iktidar ruhsatını asla ve kat'a vermeyecektir.

* Ne işimiz var Libya'da diyen tarih, kültür, jeopolitik cahili kimliksizlerle, sırtını zalimlere yaslayan terörist Hafter aynı çizgide buluşmuş, aynı çemberde birleşmiştir.

* Kanal İstanbul'un ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının önünü açmak için hazırlandığını söyleyenler sadece yalancı değil müfteridir.