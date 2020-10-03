Son dakika: Azerbaycan dört koldan taarruza geçti! En kritik nokta böyle vuruldu

Son haberine göre, Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde ilerleyişini 4 koldan sürdürüyor. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ağdere Madagiz'de stratejik tepeler ile Ermenistan 193. Özel kuvvetler taburunun karargahını ele geçirdi. Azerbaycan, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracı imha etti. Öte yandan Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın cepheye silah ve mühimmat taşımak için kullandığı bir köprüyü vurma anının görüntüleri yayınlandı.