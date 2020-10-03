Son dakika: Azerbaycan dört koldan taarruza geçti! En kritik nokta böyle vuruldu
Son haberine göre, Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde ilerleyişini 4 koldan sürdürüyor. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ağdere Madagiz'de stratejik tepeler ile Ermenistan 193. Özel kuvvetler taburunun karargahını ele geçirdi. Azerbaycan, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracı imha etti. Öte yandan Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın cepheye silah ve mühimmat taşımak için kullandığı bir köprüyü vurma anının görüntüleri yayınlandı.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık Karabağ bölgesinde başlayan yoğun çatışmalar, 6. günü geride bıraktı. Ermeni güçlerin 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine, karşı saldırı başlatan Azerbaycan ordusu, harekâtı 4 koldan sürdürüyor. Çatışmalar özellikle, Terter, Fuzuli ve Ağdam'da yoğunlaşırken bölgeden sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor.
Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesini, kuzey ve güneyden kuşatan Azerbaycan ordusu, kuzeyde hakim yüksekliğe sahip Murov Dağı'nı, harekâtın ilk günlerinde ele geçirmişti. Bu noktada kontrolü elinde tutan Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ın güneyinde bulunan Cebrail-Fuzuli hattında ciddi ilerleme kaydetti.