CHP'de imar çatlağı! Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'den İBB'ye imar tepkisi
CHP içindeki koltuk ve güç savaşları merkezi yönetimden yerel yönetimlere kayarak yeni bir krizin fitilini ateşledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile CHP'li ilçe belediyeleri arasındaki kopukluk, Tuzla'da patlak veren imar ve mülkiyet kriziyle gün yüzüne çıktı. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İBB'nin teftiş raporu ve imar vetosu nedeniyle 30 bin vatandaşın evsiz kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek kendi partisine bayrak açtı. Bingöl, "Tuzla halkını mağdur eden İBB'nin bu yaklaşımını büyük bir üzüntüyle ve hayal kırıklığıyla karşılıyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel