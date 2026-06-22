CHP'de imar çatlağı! Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'den İBB'ye imar tepkisi

2,5 yaşındaki oğluna şarap koleksiyonu skandalında geçmiş deşifre oldu: Emzirme bitimine rakılı kutlama!

CHP'deki iç savaş belediyelere sıçradı | CHP'li Bingöl'den İBB'ye sert tepki: 30 bin Tuzlalıyı evsiz bırakacaksınız