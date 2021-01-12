Müge Anlı canlı yayında gelen cinayet itirafı! Zeynep Güngör'ün katili Ecevit, kan donduran cinayeti anlattı. 12 Ocak 2021 Müge Anlı canlı yayınında son dakika itiraf gelişmesi stüdyodaki ve ekranları başındaki izleyicileri şoka uğrattı. 34 yaşındaki 4 çocuk annesi Zeynep Güngör, 15 Eylül 2019 günü ortadan kaybolmuştu. Zeynep'ten aylardır haber alamayan kardeşleri, "Kaybolduğu gün onunla görüşmüştü. Kardeşimizi öldürdüğünü düşünüyoruz" diyerek Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Zeynep Güngör’ün öldürülüp Çatalca kırsalına atıldığını tespit etti. Ardından gelen gözaltı sonrası Zeynep Güngör'ün sevgilisi cinayeti itiraf etti. 'Kazayla kalbinden bıçakladım' diyen katil zanlısı sevgili Ecevit'in sözlerini Müge Anlı canlı yayında son dakika bilgisi olarak aktardı.

Müge Anlı canlı yayında cinayet itirafı! Zeynep Güngör'ün katili Ecevit, kan donduran cinayeti anlattı. 12 Ocak 2021 Müge Anlı canlı yayınında son dakika itiraf gelişmesi stüdyodaki ve ekranları başındaki izleyicileri şoka uğrattı.

Zeynep Güngör cinayetinde 5. gün. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Beklenen itiraf geldi. Katil zanlısı sevgili cinayeti itiraf etti. ''Tartışırken kazayla kalbinden bıçakladım'' diyen katil zanlısı cinayeti tek başına işlediğini söyledi.