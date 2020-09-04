Son dakika: Ankara Valisi Vasip Şahin'den sokağa çıkma yasağı açıklaması

04.09.2020 17:23

Son dakika haberine göre, Ankara Valisi Vasip Şahin, Kovid-19'la mücadele kapsamında Sincan'da yapılan denetlemelere katıldı. Sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Ankara Valisi Vasip Şahin, "Şu an sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil." dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada vaka sayısının en fazla olduğu ilin Ankara olduğunu duyurmuştu.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kovid-19'la mücadele kapsamında Sincan'da yapılan denetlemelere katıldı. Sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Yeni tip koronavirüs denetimleri öncesi konuşan Şahin, "Vatandaşın sağlığı açısından gerekirse gelecekte ek tedbirler alınabilir. Sokağa çıkma kısıtlaması olsun istemiyoruz, kurallara uyulması taraftarıyız. Sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil" dedi.



SOKAK VE KÖY DÜĞÜNLERİNE DE İZİN VERİLMEYECEK

Ankara Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıha Kurulunun kararıyla il genelinde sokak ve köy düğünlerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüştüğü, bazı kararlar aldığı belirtildi.

Karar uyarınca hastalığın yayılımının kontrol altına alınması ve toplum sağlığını korumak amacıyla sokak, köy düğünlerine izin verilmeyeceği, Karşıya, İncek, Gölbaşı, Ortaköy gibi cenaze defin ve merasimlerinin yoğun olduğu mezarlıklarda, cenaze namazı ve defin işlemlerinin Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığının belirleyeceği saatlerde yapılacağı kaydedildi.

Kaymakamlıklar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği belirtildi.

VAKALAR ARTMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada vaka sayısının en fazla olduğu ilin Ankara olduğunu duyurmuştu.