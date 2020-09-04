Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 330 kilometre uzunluğundaki Ankara-Niğde Otoyolu'nun açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hesaplamalara göre yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır." dedi.
Başkan Erdoğan Ankara-Niğde Otoyolu'nun açılışında konuştu: "1 milyar 628 milyon lira kazancı olacak"
04.09.2020 17:55
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