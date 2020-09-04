Başkan Erdoğan Ankara-Niğde Otoyolu'nun açılışında konuştu: "1 milyar 628 milyon lira kazancı olacak"

04.09.2020 17:55

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 330 kilometre uzunluğundaki Ankara-Niğde Otoyolu'nun açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hesaplamalara göre yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır." dedi.