RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Ali Babacan'ın 'muhalefete çalıştım' itirafı! Gaf mı yaptı planlı bir açıklama mı?

SON DAKİKA: Ali Babacan'ın 'muhalefete çalıştım' itirafı! Gaf mı yaptı planlı bir açıklama mı?
11.05.2021 12:29
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Son dakika haberleri... DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti üyesi olduğu zamanlarda Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı olması için yapılan görüşmelerin tam ortasında olduğunu ifade ederek adeta bir itirafta bulundu ve siyasi ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi. Peki bu itiraf ne anlama geliyor? Ali Babacan bu itirafı bilinçli olarak mı yaptı yoksa gaf mıydı? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu Babacan'ın sözlerini değerlendirdi. İşte Müderrisoğlu'nun açıklamaları...


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