SON DAKİKA: Ali Babacan'ın 'muhalefete çalıştım' itirafı! Gaf mı yaptı planlı bir açıklama mı?

Bu açıklama bir gaf mı yoksa bilinçli mi yapıldı?

Çok doğru bir nokta bu. Bu aslında herkesin bildiği sırrın ifşasından biri ancak; Sayın Babacan gibi aşırı ihtiyatlı ve yedekli çalışan bir siyasetçi için bu tam anlamıyla bir gaflet anı ama aynı zamanda siyasetteki iki yüzlülüğün bir anlamda ifadesi yönünden hayırlı oldu.