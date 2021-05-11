SON DAKİKA: Ali Babacan'ın 'muhalefete çalıştım' itirafı! Gaf mı yaptı planlı bir açıklama mı?
Son dakika haberleri... DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti üyesi olduğu zamanlarda Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı olması için yapılan görüşmelerin tam ortasında olduğunu ifade ederek adeta bir itirafta bulundu ve siyasi ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi. Peki bu itiraf ne anlama geliyor? Ali Babacan bu itirafı bilinçli olarak mı yaptı yoksa gaf mıydı? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu Babacan'ın sözlerini değerlendirdi. İşte Müderrisoğlu'nun sözleri:
Bu açıklama bir gaf mı yoksa bilinçli mi yapıldı?
Çok doğru bir nokta bu. Bu aslında herkesin bildiği sırrın ifşasından biri ancak; Sayın Babacan gibi aşırı ihtiyatlı ve yedekli çalışan bir siyasetçi için bu tam anlamıyla bir gaflet anı ama aynı zamanda siyasetteki iki yüzlülüğün bir anlamda ifadesi yönünden hayırlı oldu.
Önümüzdeki dönem herkesin kartlarını seçmen nezdinde açık oynayacağı bir süreç. Bu şekilde kapalı devre ilişkiler, örtülü ve yandan devam eden bu paylaşımlar, paslaşmalar siyasetin bugünkü konjöktüründe karşılık buluyor ama seçimlere doğru son düzlüğe girdiğimizde böyle çok daha fazla ifşayı duyacağımızı ve seçmenin kafasındaki birçok soru işaretinin de giderileceğini ve daha berraklaşacağını öngörüyorum açıkçası.
Efendim iddiasına göre 2018 yılında zaten duygusal kopuş yaşamış. Kafasında zaten AK Parti'yi ve AK Parti'yle ilişkisini bitirmiş dolayısıyla o kopuş anında Sayın Gül'le hareket etmesi kadar doğal bir şey olamazmış nihai olarak resmi ayrılmayı da 2019'da yapmış. İddiasına göre burada bir çelişki yokmuş.