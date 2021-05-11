RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü!

SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü!
11.05.2021 11:48
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Son dakika haberine göre, İstanbul boğazında dümen arızası yaşayan kuru yük gemisi korkuttu. Kıyıya yönelen gemi, arızanın giderilmesi ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan Büyükdere'ye çekildi.


İstanbul boğazında sabah saatlerinde yaşanan gemi arızası, korkulu anlar yaşanmasına neden oldu.



KURU YÜK GEMİSİ BİR ANDA KIYIYA DOĞRU YÖNELDİ
Kuruçeşme önlerinde dümen arızası yaşayan 79 metre boyundaki İrfan Savaş isimli kuru yük gemisi, bir anda kıyıya doğru yöneldi.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gemiye müdahale etti. Gemi, Kıyı Emniyeti kurtarma römorkörü eşliğinde Büyükdere'ye çekildi.

Boğazda yaşanan hareketli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.





Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kuruçeşme önlerinde dümen arızası yaşayan 79 metre boyunda 'İRFAN SAVAŞ' isimli kuru yük gemisi, KURTARMA 12 Römorkörümüz ve kılavuz kaptanımız eşliğinde Büyükdere acil demir bölgesine emniyetle demirletildi" denildi.

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