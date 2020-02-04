Son dakika: Akredite büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Esvatini, Mozambik, Seyşeller, Nepal, Togo ve Myanmar büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler Erdoğan'a güven mektubu takdim etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki törende; Esvatini Büyükelçisi Sibusisiwe Mngomezulu, Mozambik Büyükelçisi Cesar Francisco De Gouveia Junior, Seyşeller Büyükelçisi Louis Sylvestre Radegonde, Nepal Büyükelçisi Sewa Lamsal, Togo Büyükelçisi Komi Bayadze Dagoh ve Myanmar Büyükelçisi Myint Lwin aynı anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Erdoğan'ın büyükelçilerle fotoğraf çektirmesinin ardından tören sona erdi.
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