Haberler Video Son dakika: Başkan Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme |Video
Son dakika: Başkan Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme |Video

Son dakika: Başkan Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme |Video

04.02.2020 16:44

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye ve Libya konuları ele alındı.


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Suriye ve Libya'daki son gelişmeler ele alındı.

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