İşte rejim güçleri tarafından şehit edilen kahramanlarımız |Video 04.02.2020 17:38

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye için gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, rejim güçleri tarafından yoğun topçu atışı ile saldırıda bulunulduğu açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise "8 şehidimiz var, bunlardan 7'si asker biri bizimle beraber çalışan sivil kardeşimiz. Onların üzüntüsünü yaşıyoruz." dedi. İşte İdlib'de şehit olan kahramanlarımız...

İdlib'de Rejim güçlerinin gerçekleştirdiği hain saldırıda 7 askerimiz şehit oldu. 1 de şoför olarak görev yapan şehidimiz var. Şehitlerin ailelerine acı haber verildi. Cenazelerin bugün kaldırılması bekleniyor.

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in (31) şehadet haberi, İstanbul'da yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Tuzla'da şehidin ailesinin yaşadığı evin sokağına Türk bayrakları asılırken, şehidin ağabeyi Mücahit Demir taziyeleri kabul etti. Halil Demir'in şehadet haberini kızlarının evinde öğrenen baba Süleyman ve anne Süheyla Demir Tuzla'daki evlerine doğru hareket etti.

"VATAN SAĞ OLSUN"

Şehidin ağabeyi Mücahit Demir, "Haberi sabah aldım. Akşam arkadaşa söylemiş 'Suriye tarafına geçiyorum' diye. Bize öyle şeyleri söylemezdi. Sabah komutanlar geldi. Onlar haber verdiler. En son ben 1 hafta önce görüşmüştüm. Her akşam annemle konuşuyorlardı. Annem ve babam yolda onlar da geliyor. Vatan sağ olsun" ifadelerini kullandı. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görevli Uzman Çavuş Serkan Deprem, Esad rejiminin gece saatlerinde bölgedeki TSK unsurlarına yönelik topçu atışında şehit oldu. Evli ve bir çocuk babası şehit Deprem'in acı haberi, Düziçi ilçesi istiklal Mahallesi'nde ikamet eden babası Cemal Deprem'e verildi. Şehidin evi Türk bayrakları ile donatılırken, ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde şehit olan 6 askerden Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Orhan'ın Afyonkarahisarlı olduğu öğrenildi.

Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Orhan'ın Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Kusura köyü nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi. Şehidin Sandıklı ilçesindeki Ece mahallesinde ikamet eden ailesine acı haber İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve askeri erkan tarafından bildirildi. Acı haberi alan ve fenalık geçiren şehit annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında ağır yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Uğur Katran'ın, Mersin'in Gülnar ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştırıldı. Şehit askerin Kavakoluğu Mahallesi'nde yaşayan ailesi, acı haberi eve gelen Kaymakam Vekili Kamil Güzel, Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ve askeri yetkililerden aldı. Annesi daha önce vefat eden şehidin babası Ramazan Katran, evladının şehadet haberi üzerine gözyaşı dökerken, şehit evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler'in acı haberi Gaziler Mahallesi'nde oturan, eşinden ayrılmış olan annesi Canan Abo'ya askeri yetkililer tarafından iletildi. Acı haberin ardından gözyaşı döken Canan Abo'yu askeri yetkililer ile akrabaları teselli etti. Türk bayrağı asılan şehidin evine, acı haberi alanlar da taziye ziyaretinde bulunmaya başladı.

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız'ın Aksaray'daki ailesine acı haber verildi. Askeri yetkililer, Piyade Uzman Onbaşı Yıldız'ın (25) babası Ata Yıldız'ın Paşacık Mahallesi'ndeki evine giderek acı haberi verdi. Şehidin yakınları gözyaşı döktü, sinir krizi geçirenlere sağlık ekipleri müdahale etti. Şehidin baba ocağı ile evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Yıldız'ın evli ve bir kız çocuğu babası olduğu belirtildi. Gaziantep'li diğer şehidimiz Şehit Uzman Çavuş Uğur Kurt'un acı haberi de askeri yetkililerce Mimarsinan Mahallesi'ndeki ailesine verildi. Evli ve 2 çocuk babası şehidin acı haberi alan baba Abdurrahman ile anne Döndü Kurt'u, askeri yetkililer ve yakınları teselli etti. Şehidin ailesinin evi ile sokağına Türk bayrakları asılırken, Kurt ailesine yakınları da taziye dileklerini iletmeye başladı. Şehidin annesi Kıymet Yıldız'ın eylül ayında hayatını kaybettiği öğrenildi.