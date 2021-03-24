SON DAKİKA! AK Parti'de büyük kongre günü! Başkan Erdoğan salonun dışındaki partililere hitap etti! ''75 kişilik MKYK...''

Son dakika haberine göre AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı. Başkan Erdoğan kongre salonunun önünde hitap etti. Başkan Erdoğan, "75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz. Yedek diye bir ifade var o da 35 kişi, onlar da aynen 35 kişiyle beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi." dedi.

Başkan Erdoğan kongre salonunun önünde hitap etti.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Saygıdeğer kardeşlerim, sizleri böyle anlamlı bir buluşmada özellikle de kar yağışının tüm mikropları temizli bir anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum. Biraz sonra 7. Olağan büyük kongremizi yapacağız. Şu ana kadar kurulduğumuzdan bu yana son olarak üye kayıtlarını istediğimde, üye kayıt sayımız 13 milyon 500 bine ulaştı.'

Dünyada böyle bir siyasi parti yok ve hamdolsun 1 milyonu aşkın genç üyesiyle yaklaşık 5 milyonu aşkın kadın üyesiyle ve bunun dışında ana kademe üyesiyle dünyada bir başkası yok.

"75 KİŞİLİK MKYK İLE DEVAM EDECEĞİZ"

75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz. Yedek diye bir ifade var o da 35 kişi, onlar da aynen 35 kişiyle beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi.

O İLLERE TEK TEK SESLENDİ

Malatya, kayısılar ne alemde? İyi mi? Maşallah. Adıyaman, ne alemdeyiz? Dik duruyor muyuz? Afyonkarahisar ne alemdeyiz? Maşallah, Allah yar yardımcımız olsun. Sizleri de inşallah bu güzel havada selamlıyorum. Samsun'u, Gaziantep'i, Van, sizleri selamlıyorum. Tokat, aynı şekilde sizleri de selamlıyorum. Geldim dadaşlara, Erzurum ne alemdeyiz? İyi miyiz? Balıkesir sizleri de selamlıyorum. Tekirdağ, Diyarbakırımızı, Karsımızı selamlıyorum. Hepinizi çok farklı şekilde selamladığımı duyacaksınız. Sizleri çok daha fazla bekletmek istemiyorum, müsaade ederseniz hemen kongreye geçelim. Bir an önce kongremizi başlatarak sizleri buradan illerimize uğurlayalım. Allah yar yardımcımız olsun.

Sivas ne alemdeyiz? Maşallah sahalarda da gayet iyisiniz. Her zamanki gibi Konya'yı yine dimdik görüyorum. İnşallah yakın zamanda şu koronavirüs belasından kurtulduktan sonra Diyarbakır'a da gideceğiz, gözü yaşlı analarımızı bizzat yerinde ziyaret edeceğiz inşallah. Çok teşekkür ediyorum, sağolun var olun. Koronavirüsün semtine uğramadığı tek il şu an Şırnak.





TÜRKİYE İÇİN GÜVEN VE İSTİKRAR

Partiden, büyük kongre için 11 siyasi partiye davetiye gönderildi. Kongrenin sloganı "Türkiye için güven ve istikrar" olarak belirlendi.

Salgın nedeniyle kongreye, yurt dışından konuk çağırılmazken, kısıtlı sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, engelli ile gazi ve şehit yakınları davet edildi.





AK Parti, 14 Ağustos 2001'de kurulduktan 15 ay sonra girdiği ilk genel seçimde iktidara geldi. 19 yıldır iktidarını sürdüren AK Parti, Türk siyasi tarihine damgasını vurdu. AK Parti, üçü olağanüstü, altısı olağan olmak üzere toplam 9 kongre yaptı.