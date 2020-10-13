Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası flaş açıklamalar

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız 18 Ekim'de Şırnak, 24 Ekim'de Kayseri, 25 Ekim'de Malatya il kongrelerimize katılacak. Kongre sürecimizin hayırlı olmasını diliyoruz." dedi. Azerbaycan'ın Ermenistan'a saldırılarını kınayan Çelik, "Paşinyan yönetimi haydut bir devlettir" ifadelerini kullandı. Çelik Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve erken seçim iddialarına ilişkin de çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız 18 Ekim'de Şırnak, 24 Ekim'de Kayseri, 25 Ekim'de Malatya il kongrelerimize katılacak. Kongre sürecimizin hayırlı olmasını diliyoruz." dedi. Azerbaycan'ın Ermenistan'a saldırılarını kınayan Çelik, "Paşinyan yönetimi haydut bir devlettir" ifadelerini kullandı. Çelik Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve erken seçim iddialarına ilişkin de çarpıcı açıklamalarda bulundu.