AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "erken seçim" iddialarına yanıt: Cumhur İttifakı açısından söz konusu değildir

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erken seçim iddialarını yanıtlayan Çelik, “Cumhur ittifakı açısından erken seçim söz konusu değildir. Seçimler zamanında yapılacaktır. Sayın Bahçeli bunu bugün net bir şekilde ifade etmiştir. Cumhurbaşkanımız da bunu aynı şekilde ifade ediyorlar. Aynı zamanda cumhur ittifakının cumhurbaşkanı adayının da sayın Erdoğan olduğu Bahçeli tarafından açıklandı. Bu açıklama için sayın Bahçeli’ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Cumhur ittifakı dimdik ayaktadır ve yapılacak daha çok işimiz var.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

"CUMHUR İTTİFAKI AÇISINDAN ERKEN SEÇİM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Erken seçim iddialarını yanıtlayan Çelik, "Cumhur ittifakı açısından erken seçim söz konusu değildir. Seçimler zamanında yapılacaktır. Sayın Bahçeli bunu bugün net bir şekilde ifade etmiştir. Cumhurbaşkanımız da bunu aynı şekilde ifade ediyorlar. Aynı zamanda cumhur ittifakının cumhurbaşkanı adayının da sayın Erdoğan olduğu Bahçeli tarafından açıklandı. Bu açıklama için sayın Bahçeli'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Cumhur ittifakı dimdik ayaktadır ve yapılacak daha çok işimiz var." ifadelerini kullandı.