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Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası duyurdu: Başkan Erdoğan bu akşam aşı olacak

Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası duyurdu: Başkan Erdoğan bu akşam aşı olacak
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Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MYK toplantısı sona erdi. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. "Aşı ile çalışmalar başladı. İnşallah bu büyük salgından vatandaşlarımızı koruyacak aşı çalışmaları şeffaf bir şekilde milletimizin her kesimine ulaşacak." diyen Çelik, "Toplantımızdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız da aşı olacaktır. Bunun kamuoyu ile paylaşılmasını istemiştir." ifadelerini kullandı.


AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından parti sözcüsü Ömer Çelik, kameralar karşısına geçti. Ömer Çelik'in toplantı gündemine ilişkin yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

BAŞKAN ERDOĞAN AŞI OLACAK
Aşı ile çalışmalar başladı. İnşallah bu büyük salgından vatandaşlarımızı koruyacak aşı çalışmaları şeffaf bir şekilde milletimizin her kesimine ulaşacak.

Toplantımızdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız da aşı olacaktır. Bunun kamuoyu ile paylaşılmasını istemiştir.

Kendileri aşı olarak, toplumdaki tereddütü ortadan kaldırmak için toplantımızdan sonra aşı olmak için ilgili yere geçecektir.

Cumhurbaşkanımızın en büyük hassasiyeti bu salgından dolayı olumsuzlukla kalan vatandaşların bunlardan kurtulması, can kayıplarının ve tüm bu vatandaşlarımız verilen sürecin sona erdirilmesidir.

Herkese verilen kod ile herkesin aşısı kendisine yapılacak şekilde bu süreç devam edecek.

Sayın Cumhurbaşkanımız da MKYK toplantısında açıklama yaparak bunu canlı yayından paylaşmamız talimatını verdiler.

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