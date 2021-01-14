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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kritik MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kritik MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar
14.01.2021 18:07
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Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. "Aşı ile çalışmalar başladı. İnşallah bu büyük salgından vatandaşlarımızı koruyacak aşı çalışmaları şeffaf bir şekilde milletimizin her kesimine ulaşacak." diyen Çelik, "Toplantımızdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız da aşı olacaktır. Bunun kamuoyu ile paylaşılmasını istemiştir." ifadelerini kullandı. Çelik, Diyarbakır Anneleri'ne olan desteği tekrar dile getirirken CHP'ye de sert sözlerle yüklendi.


Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. "Aşı ile çalışmalar başladı. İnşallah bu büyük salgından vatandaşlarımızı koruyacak aşı çalışmaları şeffaf bir şekilde milletimizin her kesimine ulaşacak." diyen Çelik, "Toplantımızdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız da aşı olacaktır. Bunun kamuoyu ile paylaşılmasını istemiştir." ifadelerini kullandı. Çelik, Diyarbakır Anneleri'ne olan desteği tekrar dile getirirken CHP'ye de sert sözlerle yüklendi.
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