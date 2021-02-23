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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret eden Mert Yaşar adliyeye sevk edildi

SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret eden Mert Yaşar adliyeye sevk edildi
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Son dakika haberi... Sözde Avukat ve Hukukçu Mert Yaşar, sosyal medya üzerinden AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret etti. Hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Mert Yaşar adliyeye sevk edildi.


Sosyal medya üzerinden AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e çok ağır hakaret içeren paylaşımda bulunan ve gözaltına alınan Avukat Mert Yaşar adliyeye sevk edildi.

SORUŞTURMA AHLAKSIZ PAYLAŞIM ÜZERİNE AÇILMIŞTI
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturması; Avukat Mert Yaşar'ın AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ahlaksız paylaşım üzerine açılmıştı.


Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; söz konusu paylaşımda bulunan Yaşar'ın yakalanması için İstanbul Emniyeti'ne talimat gönderdi. Daha sonra yaptığı paylaşımı sosyal medya hesabından silen Mert Yaşar, İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Mert Yaşar, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yaşar'ın ahlaksız paylaşımı

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